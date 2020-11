Schooldirecteurs pleiten voor overkoepelend “interlevensbeschouwlijk” vak

Het organiseren van levensbeschouwlijke vakken stelt schooldirecteurs voor heel wat praktische problemen. Een grote meerderheid vindt daarom dat de vakken beter zouden worden vervangen door één overkoepelend “interlevensbeschouwlijk” vak met informatie over de verschillende godsdiensten, maar ook over ethiek, burgerschap en omgaan met diversiteit. Dat blijkt uit een bevraging door de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO).

Aan de bevraging namen 184 directeurs van basis- of secundaire scholen deel. 146 onder hen pleiten voor het afschaffen - of veeleer vervangen - van de huidige levensbeschouwlijke vakken. Meer dan 60 procent van de directeurs stelt verplicht te zijn om meer dan vier verschillende levensbeschouwlijke vakken te organiseren. Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet alleen of in groepjes uit andere lessen moeten worden gehaald, proberen de directeurs de vakken allemaal tegelijkertijd te laten doorgaan, maar dat blijkt niet evident. Vooral in het basisonderwijs zijn er praktische problemen.

Meer dan de helft van de directeurs klaagt ook over een onaanvaardbaar aantal leerlingen per vak, zowel te veel als te weinig - de cijfers gaan van één leerling voor een bepaald vak tot wel 40 stuks. De coronamaatregelen bemoeilijken dit nog omdat er minder leerlingen mogen samenzitten in één lokaal. Vaak wordt er ook geen gekwalificeerde leerkracht gevonden en moeten andere leerkrachten delen van klasgroepen opvangen in plaats van dat die les krijgen over hun levensbeschouwlijk vak.

Als mogelijke oplossing geeft een groot deel van de directeurs dus aan dat er een “interlevensbeschouwlijk” vak zou moeten komen zodat alle leerlingen van één klas toch samen les zouden kunnen krijgen. De eigenlijke levensbeschouwlijke vakken zouden dan buiten de school moeten worden georganiseerd.