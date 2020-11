Nana Ampomah is blij om terug in België te zijn: “Ik voel me al helemaal thuis bij Antwerp”

De carrière van Nana Ampomah (24) zat vorig seizoen in het slop. In de Bundesliga kwam hij amper aan spelen toe. Maar al wat hij moest doen, was naar zijn linkerarm kijken, naar de tattoo die daarop prijkt. ‘Tudo passa’ staat er: alles gaat voorbij. “En kijk, nu ben ik hier, bij een van de grootste clubs van België.”