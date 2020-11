“Dit klopt gewoon niet”: Amerikaanse tv-zender onderbreekt overwinningsspeech Trump, ook andere media scherp

Donald Trump eiste deze ochtend de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op, zei dat er op massale schaal gefraudeerd was en riep het Supreme Court op het tellen van de stemmen stop te zetten: hij en niet Joe Biden is naar eigen zeggen de grote winnaar van deze presidentsverkiezingen. Het kwam hem op scherpe kritiek in de media te staan, zelfs bij zijn favoriete zender Fox.

Er moesten nog miljoenen stemmen worden geteld, waarvan een groot deel in staten waar het nog alle kanten uitkon, toen Trump iets na half negen onze tijd zijn uitspraken deed. Onverwacht was zijn demarche niet en de Amerikaanse televisiezenders hadden hun antwoord klaar. “We luisteren nu naar de speech van de president in het Witte Huis, maar we moeten even tussenkomen want sommige van zijn verklaringen kloppen gewoon niet”, zei Savannah Guthrie, nieuwsanker bij NBC News. Dat legde vervolgens omstandig uit waarom het nog veel te vroeg was om Trump -of Biden- tot overwinnaar uit te roepen. Brian Williams, het voornaamste anker van MSNBC, verklaarde dat hij bepaald niet stond te springen om de speech te onderbreken, maar dat zijn woorden “helemaal niet op feiten gebaseerd waren.”

In onderstaande video is te zien hoe CBS News na 6m30s de speech van Trump niet langer uitzendt

Andere grote Amerikaanse nieuwszenders bleven de speech van Trump wel uitzenden, maar kwamen meteen daarna met factchecks. “Bijna alles wat president Trump in zijn overwinningsspeech zei klopte niet”, luidde het bij CNN-anker Jake Tapper.

En zelfs bij Fox News, huiszender van heel wat Republikeinen en ook Donald Trump, waren ze scherp voor de huidige president. “Dit situatie is extreem ontvlambaar en de president heeft daar net een lucifer bijgegooid”, aldus anker Chris Wallace. “Hij heeft deze staten nog niet gewonnen.”

“Dit is geen politiek maar theater”, zei Terry Moran van ABC News. “En laat ons het scherp stellen, het is het theater van autoritarisme.” Ook collega Norah O’Donna van CBS News wond er geen doekjes om: “Trump castreerde de feiten.”

