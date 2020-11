Gezondheid terrorist van Nice gaat erop achteruit, vijf mensen in hechtenis

De gezondheid van de dader van de aanval met een mes in een kerk in Nice is verslechterd waardoor zijn verhoor met enkele dagen is vertraagd. Dat melden bronnen aan AFP. Woensdag zitten vijf mensen nog in voorhechtenis. Bij de aanval kwamen drie mensen om het leven.

De dader, de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui, testte eerder positief op het coronavirus. Hij ligt in het ziekenhuis, nadat hij donderdag in de kerk door de politie was neergeschoten.

Vijf personen zitten nog steeds in hechtenis, onder wie een 29-jarige Tunesiër die maandagochtend opgepakt was. Hij wordt ervan verdacht in contact te staan met de aanvaller. Drie anderen, die van dezelfde familie zijn en tussen 23 en 45 jaar oud zijn, hadden onderdak gegeven aan de eerste verdachte.

