Iconische schildpad van Jan Fabre opnieuw slachtoffer van vandalisme: “Wie betrapt wordt, zal diep in de portemonnee mogen tasten”

Nieuwpoort - Ondanks verscherpte veiligheidsmaatregelen en de nieuwe locatie op het Fabreplein zijn vandalen er weer maar eens in geslaagd om het iconische kunstwerk ‘Searching for Utopia’ – beter bekend als de ‘Schildpad van Fabre’ - in Nieuwpoort aanzienlijk te beschadigen.

Je kunt er niet naast kijken. Het bekende kunstwerk van Jan Fabre vertoont opnieuw duidelijk sporen van vandalisme. Lange, diepe strepen op het bladgoud ontsieren het beeld. Het ziet ernaar uit dat vandalen zich niets aantrekken van de camerabewaking. “We hebben inderdaad moeten vaststellen dat er geregeld mensen op de schildpad klimmen, en dat laat zijn sporen na”, zegt een boze burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We hebben zelfs opgemerkt dat er een vandaal met zijn fiets op het kunstwerk klom en zich daar liet fotograferen. We laten het daar uiteraard niet bij. Via de camerabeelden probeert de politie de daders te identificeren en we rekenen ook een beetje op de sociale controle van de bewoners in de flatgebouwen rondom het plein. Maar dat verhindert jammer genoeg niet dat er nog steeds mensen zijn die zich niet daardoor niet laten afschrikken.”

Vandalen draaien op voor kosten

De burgemeester roept getuigen dan ook op om alles meteen te melden aan de politiediensten. “We hebben destijds maatregelen genomen om paal en perk te stellen aan het vandalisme. Zo is het verboden om het kunstwerk aan te raken of het water errond te verontreinigen. Daar staan boetes van 250 euro op en wie schade veroorzaakt zal moeten opdraaien voor de kosten”, zegt Vanden Broucke.

Het stadsbestuur kocht het kunstwerk in 2003 aan tijdens de eerste editie van Beaufort voor 325.000 euro. Het verhuisde van het strand en de zeedijk naar de nieuwe locatie op een sokkel op het Fabreplein nadat het tot twee keer toe werd gerestaureerd. De laatste renovatie, waarbij het beeld een laag bladgoud kreeg om het tegen de natuurelementen te beschermen, kostte het stadsbestuur destijds 140.000 euro. “Wie betrapt wordt zal dus diep in de portemonnee mogen tasten.”

