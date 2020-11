Lloyds Bank schrapt ruim 700 extra banen

Bij Lloyds Bank gaan nog eens meer dan 700 banen verloren. Als gevolg van de coronacrisis wil de Britse grootbank ruim 1.050 jobs schrappen, maar ook 340 nieuwe functies creëren, zo zei een woordvoerster woensdag.

De directie lichtte het personeel woensdag in over de plannen. De meerderheid van de betrokken werknemers blijft nog zeker dit jaar aan de slag, is te horen. Kantoorsluitingen zijn niet gepland.

“Deze veranderingen maken deel uit van onze lopende plannen om ons aan te passen aan de behoeftes van onze klanten en om ons bedrijf te vereenvoudigen”, aldus de woordvoerster. De vakbonden reageren verbolgen op de plannen.

In september had Lloyds al aangekondigd dat het meer dan 800 jobs zou schrappen. De bank is hard geraakt door de coronapandemie en zag zich genoodzaakt om de voorzieningen voor slechte kredieten fors op te trekken.