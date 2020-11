Onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe over de presidentsverkiezingen: “Hoe zijn we hier in godsnaam weer beland?”

Zou hij het durven? Het is al vaker een domme vraag gebleken als het over de Amerikaanse president Donald Trump gaat. Zou hij durven de overwinning op te eisen voor die echt binnen was en zo met lucifers spelen naast een kruitvat? Natuurlijk durfde hij dat. Dat hij zich bij het ochtendgloren in een positie bevond waarin een dergelijk ongezien manoeuvre mogelijk was, is dan weer iets waar alle tegenstanders van Trump best even bij blijven stilstaan.