Bookmakers keren weer hun kar en zetten nu in op winst voor Joe Biden

Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen staat meer op het spel dan alleen maar een nieuw staatshoofd voor de Amerikanen. U kan ook geld verdienen met een gokje op Joe Biden en Donald Trump. Biden begon als favoriet aan de verkiezingen, maar toen Trump afgelopen nacht Florida en Ohio binnenhaalde, werd hij favoriet bij de bookmakers. Intussen is een gok op Biden een veiliger keuze.

Het was niet geheel onverwacht dat Trump zichzelf deze ochtend al tot winnaar uitroep: toen had hij een voorsprong in een aantal staten én had hij belangrijke staten als Florida en Ohio al binnen. De bookmakers gaven de huidige president op dat moment de voorkeur, maar naarmate de ochtend -in onze tijd- vorderde, veranderden die van kamp: sinds elf uur zien zij uitdager Joe Biden als de grote favoriet. Terug naar af dus, want de Democraat was voor de verkiezingen al favoriet bij de gokkantoren.

Die ommekeer is vooral te danken aan de tijdelijke resultaten, die steeds meer de kant van Biden lijken uit te gaan. In diens voordeel pleit ook dat veel van de nog niet getelde stemmen via de post binnenkwamen, wat populairder is bij de kiezers van de Democraten.

