Transmigrant al 17 keer betrapt in haven Zeebrugge

De Brugse strafrechter heeft drie transmigranten veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Vijf andere beklaagden moesten zich woensdagochtend voor identieke feiten verantwoorden. Een 24-jarige Libiër liep al 17 keer tegen de lamp.

Transmigranten zien de haven van Zeebrugge vaak als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in België.

Twee Algerijnen en een Soedanees werden in de loop van september betrapt in de haven van Zeebrugge. Ze bevonden zich respectievelijk op de terreinen van P&O en van C.RO. De drie beklaagden werden woensdagochtend veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete.

LEES OOK. Burgemeester op huisbezoek in Zeebrugge na spanningen met transmigranten: “Ze zijn agressiever dan voorheen” (+)

Vijf andere transmigranten moesten zich op dezelfde zitting voor gelijkaardige feiten verantwoorden. Het Openbaar Ministerie vorderde opnieuw zes maanden cel en 800 euro boete. De advocaat van een 31-jarige Libiër vroeg echter de vrijspraak. Volgens mr Jasper Bolle was van een misdadig opzet immers geen sprake. Salim M. zou niet geweten hebben dat zijn daden strafbaar zijn.

Een 24-jarige Libiër werd op 13 oktober al voor de zeventiende keer betrapt in de haven van Zeebrugge. De meeste feiten dateren wel uit 2016. Volgens zijn advocate Ine Lievens is Youssef B. ondertussen teruggekeerd naar Zweden, waar hij eerder ook al verbleef. De verdediging vroeg in de meeste dossiers om een mildere straf met uitstel.

De rechter doet uitspraak op 2 december.