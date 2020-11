Geitenkaas teruggeroepen wegens listeria-bacterie

De geitenkaas van de merken Bettine, Delhaize en Centurion wordt teruggeroepen wegens de aanwezigheid van de listeria-bacterie. Dat meldt het federaal voedselveiligheidsagentschap (FAVV).

Naar aanleiding van een melding via het RASFF (systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders) is de aanwezigheid van de bacterie ‘listeria monocytogenes’ aangetroffen in geitenkaas van de merken Bettine, Delhaize en Centurion. Het FAVV heeft besloten om deze producten uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. Consumenten wordt gevraagd om deze producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt.

Het gaat om Bettine geitenkaas gerijpt 200 g verdeeld door Sligro in Gent. Voorts gaat het om Bettine geitenkaas wit 450 g verdeeld door Sligro in Gent en via Ramhoreca in Quaregnon. Voorts gaat het om Bûche Sainte Maure van het merk Delhaize 200g verdeeld door Delhaize. En ten slotte gaat het om geitenkaas bûche van het merk Centurion 25 pct verdeeld door Match en Cora.