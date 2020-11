“Verscherpt” toezicht op veiligheidssituatie in ons land na aanslag Wenen

Na de aanslag in Wenen van maandag kijken de veiligheidsdiensten in ons land “verscherpt” toe op de veiligheidssituatie, en volgen ze die nationaal en internationaal op. Dat is woensdag vernomen bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), na een bijeenkomst van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

In het orgaan zetelen de premier, de ministers uit de Nationale Veiligheidsraad, de Staatsveiligheid, de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, OCAD, de federale politie, het crisiscentrum, Buitenlandse Zaken en de federale procureur. Premier Alexander De Croo (Open Vld) riep het samen na de aanslag van maandag in Wenen. Maar er waren de voorbije weken ook verschillende aanslagen in Frankrijk.

Op de vergadering woensdag bevestigde OCAD (Orgaan voor de Coördinatie van de Dreigingsanalyse), zoals het dat ook al dinsdag deed, dat het algemene dreigingsniveau behouden blijft op 2 (op een schaal van 4). Dat betekent dat een aanslag in het algemeen weinig waarschijnlijk is.

“De diensten kijken wel verscherpt toe op de veiligheidssituatie en volgen die nationaal en internationaal op. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen en worden verscherpt waar dat nodig is”, klinkt het bij het kabinet-Verlinden. Over wat die verscherpte maatregelen precies inhouden, kan het kabinet om veiligheidsredenen geen informatie kwijt.

Voor specifieke gevoelige plaatsen heeft OCAD een dreigingsniveau 3, waarbij een dreiging mogelijk en waarschijnlijk is, maar eveneens om veiligheidsredenen licht het dat niet verder toe. Vooralsnog lijken er geen aanwijzingen te zijn dat er een link is tussen de aanslag in Wenen en ons land.