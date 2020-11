Waarom de vrouwen van Anderlecht vanavond in de Champions League moeten winnen van Linfield Ladies

Terwijl vanavond alle ogen op Jan Breydel zijn gericht voor de wedstrijd van Club Brugge tegen Dortmund, valt er ook in het Lotto Park Champions League-voetbal te bewonderen. De vrouwen van Anderlecht nemen het op tegen het Noord-Ierse Linfield Ladies. In de vaderlandse competitie walst paars-wit alles en iedereen plat, nu moeten Tessa Wullaert en co. het ook in Europa laten zien.