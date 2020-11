Vlamingen in VS niet verrast door ongeziene uitspraken Trump: “We kennen hem, iedereen haalt zijn schouders daarvoor op”

Dat Donald Trump wil dat er gestopt wordt met het tellen van de stemmen en zichzelf tot winnaar uitroept, dat zien Vlamingen in de VS als iets dat typisch is voor de president. “Maar de mensen halen hun schouders er hier voor op”, zegt Jan Pourquoi, die zelf op Trump stemde. “Ik vind zijn stijl net als veel anderen vreselijk, maar we zijn hem gewoon.”