De advocaat die op zijn 16de wist wat zijn roeping was door contact met moordenaar: “Enige dat me interesseerde”

Een volkse jongen die op een bepaald moment het stof van de heemkundige kring van Arendonk blies. En vader die met zijn gehandicapte zoon op elke match van Racing Genk te vinden is, in binnen- én buitenland. Een gadgetfreak die een van de eerste Vlamingen was met de allernieuwste Iphone 12. En tegelijk een strafpleiter, advocaat van moordenaars en sukkelaars. Dit is Bart Vosters.