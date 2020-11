“Hartverscheurende keuzes”: de dokters die hun patiënten moeten laten wachten omdat ze geen corona hebben

“Sorry, door de toestroom aan coronapatiënten moeten we uw operatie uitstellen.” Tal van Belgen zullen die boodschap de komende weken te horen krijgen, omdat de ziekenhuizen alleen nog dringende ingrepen mogen uitvoeren. “Terwijl eigenlijk voor élke operatie geldt: hoe sneller, hoe beter”, zegt oncoloog Marc Peeters. Samen met pijndokter Bart Morlion vertelt hij hoe moeilijk het is om te kiezen wie voorrang krijgt, zeker nu heel wat ziekenhuizen zelfs de raadplegingen opschorten.

“Ik word boos als de minister zegt: Pas op, of we gaan moeten kiezen wie we helpen en wie niet. Want die keuzes zíjn al gemaakt, door ons te verplichten alle andere zogezegd niet-dringende operaties uit ...