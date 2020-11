Christophe wandelt speciale route voor mooi gebaar aan zorgpersoneel

Kortrijk - Toen Christophe Reynaert (44) uit Rollegem dinsdagochtend om 5.15 uur op wandeltocht vertrok aan het AZ Groeninge in Kortrijk, had hij een duidelijk parcours voor ogen. Ruim 13 uur en 65 kilometer later arriveerde hij in Vichte en had hij met zijn tocht netjes het woord “dankuwel” bij elkaar gewandeld. Dat is te zien op zijn Stravaprofiel, een app waarmee je sportprestaties kan bijhouden en delen.

“Dit is mijn manier om al die mensen die actief zijn in de zorg een hart onder de riem te steken”, zegt Reynaert. “Vorig jaar heb ik als onervaren wandelaar 100 kilometer gestapt voor De Warmste Week. Nadien kreeg ik van Studio Brussel een eerbetoon, op de tonen van The sound of silence. Dat heeft me enorm gepakt. Dankuwel zeggen kost niets, maar het doet toch veel met een mens. Tijdens de eerste lockdown heb ik de smaak voor het wandelen echt te pakken gekregen. In vier maanden tijd heb ik 700 kilometer gestapt. Ik stippel mijn routes altijd op voorhand uit en probeer vaker woorden of tekeningen te maken op Strava. Nu dus een boodschap voor iedereen in de zorgsector. Ik hoop dat ze het leuk vinden.”