Modeboetieks willen vanaf 1 december ‘verkopen op afspraak’: “Goed voor sector én volksgezondheid”

Door de tweede lockdown moeten boetieks de deuren sluiten tot 13 december. Daardoor dreigt na het zomerseizoen ook het winterseizoen uit te draaien op een ramp. Om nog iets te redden vóór de wintersolden eraan komen, vraagt Mode Unie (Unizo) de federale regering om verkoop op afspraak mogelijk te maken vanaf 1 december. “Een goeie zaak voor de volksgezondheid én de overlevingskansen van onze sector”, zegt directeur Isolde Delanghe.

De cijfers liegen er niet om: 2020 wordt een absoluut rampjaar voor de modewinkels. Het zomerseizoen viel al in het water. September en oktober waren niet veel soeps, al liepen de verliezen tegenover vorig jaar toch ietwat hoopgevend terug. Maar nu mogen de zelfstandige boetieks definitief een kruis maken over het winterseizoen. “Het feit dat klanten bestellingen mogen afhalen aan de winkel is een kleine opsteker, maar volstaat in de verste verte niet om rode cijfers te voorkomen. Daar is niets meer aan te doen. Maar of de cijfers in de modesector rood of donkerrood zullen kleuren, dáár kan de overheid wel nog iets aan doen”, klinkt het bij sectorfederatie Mode Unie.

Hoe? “Door vanaf 1 december verkoop op afspraak toe te laten”, zegt Isolde Delanghe. “Want als de boetieks pas op 13 december mogen heropenen, nauwelijks twee weken voor kerst en oudjaar, dan is er een dubbel probleem. Het zal op de koppen lopen zijn in de winkelstraten omdat iedereen nog snel pakjes zal willen kopen, met alle risico’s van dien voor de volksgezondheid. Anderzijds missen de boetieks twee van de belangrijkste verkoopweken in het winterseizoen en blijven er maar twee over om nog aan volle marge te verkopen vóór de wintersolden op 2 januari starten. Marge die de boetieks nu broodnodig hebben om niet failliet te gaan.” Mode Unie legt zijn plan eerstdaags voor aan de bevoegde ministers Clarinval (MR) en Verlinden (CD&V).