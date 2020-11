Karin mocht als meisje geen afscheid nemen van haar zieke broer, 45 jaar later zoekt ze naar nieuwe herinneringen

Geraardsbergen / Erpe-Mere -

Een paar foto’s en een handvol anekdotes. Meer herinneringen heeft Karin Goossens (53) niet aan haar in 1975 overleden broer André. Daarom doet ze 45 jaar later een oproep aan zijn vrienden, klasgenoten en collega’s van toen. “Ik heb nooit echt afscheid kunnen nemen. Iemand moet toch nog foto’s van hem hebben, of verhalen over hem kunnen vertellen?”