Gearresteerde Zwitsers na aanslag Wenen gekend voor terrorisme

De twee Zwitsers van 18 en 24 die in de buurt van Zürich zijn gearresteerd na de aanslag in Wenen, waren bij de Zwitserse autoriteiten al gekend in verband met terrorisme. Dat melden die autoriteiten woensdag.

“Het gaat om strafprocedures gestart in 2018 en 2019 die momenteel nog lopen”, luidde het in een verklaring. De oudste van de twee is een beschuldigde in een van de zaken. De jongste “wordt beschuldigd in het kader van een strafzaak bij de jeugdrechtbank van Winterthur”, aldus de aanklager. Het Zwitserse gerecht bevestigt dat de 18-jarige, die momenteel vastzit, al enkele jaren gekend is als geradicaliseerd.

Volgens het Zwitserse federaal parket kenden de twee de dader van de aanslag in Wenen maandagavond. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken momenteel in nauw overleg met de Oostenrijkse wat de band tussen de drie precies was.

Winterthur haalde eerder al de krantenkoppen met radicaal islamisme. In 2017 werd de Ethiopische imam van de An’Nur-moskee aangeklaagd wegens pleiten voor de moord op niet-praktiserende moslims.