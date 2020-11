De komende maand gaan zestig medewerkers van AXA Bank voltijds helpen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De bank betaalt hun loon gewoon door en ze hoeven ook geen verlofdagen op te nemen.

Nu de tweede coronagolf volop woedt, is het alle hens aan dek in de zorgsector. “Toen ik op tv de beelden zag uit de ziekenhuizen, kreeg ik een krop in de keel. Ik wou helpen”, zegt Peter Philippaerts ...