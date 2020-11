CHAMPIONS LEAGUE. Bekijk hier live de wedstrijd van Anderlecht tegen Linfield Ladies

Niet enkel Club Brugge, ook Anderlecht moet vanavond aan de bak in de Champions League. De dames van Anderlecht ontvangen in het eigen Lotto Park de Noord-Ierse vrouwen van Linfield. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de eerste kwalificatieronde. Anderlecht en Linfield ontmoetten elkaar vorig jaar reeds in de CL. Toen haalde paarswit het thuis met 3-1.

Sterspeelster Tessa Wullaert rekent alvast op een goede afloop. Afgelopen zomer maakte ze de overstap van Manchester City. “Ik voel me goed bij Anderlecht en heb zeker geen spijt van mijn overstap. En als ik mij goed voel, dan presteer ik beter wat automatisch leidt tot meer scoren. Het loopt hier uitstekend en ik bloei open”.

Anderlecht wil in ieder geval verder geraken dan de wedstrijd van vanavond: “Het doel is om zeker de eerste twee kwalificatierondes te overleven. Moest het nu al voorbij zijn zou dat een grote ontgoocheling zijn. Maar we hebben in ieder geval de kwaliteit om op de kwartfinale te mikken al beseffen we ook dat dat heel moeilijk zal worden als je grote ploegen zoals Wolfsburg of Manchester Ciyt loot”.