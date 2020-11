Campagne-Trump vraagt hertelling in Wisconsin en zamelt geld in voor juridische strijd

De campagne-Trump zal een hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin vragen, zo heeft de campagnedirecteur woensdag bekendgemaakt, nog voor alle stemmen waren geteld.

“In meerdere districten zijn onregelmatigheden gerapporteerd die ernstige twijfels doen rijzen omtrent de geldigheid van de resultaten”, zegt Bill Stepien in een communiqué. “De president bevindt zich in de marge die toelaat een hertelling te vragen en we zullen het meteen doen.”

Een kandidaat mag een hertelling aanvragen als het verschil minder is dan 1 procentpunt.

Er waren in Wisconsin nog stemmen uit twee kleine plaatsen met in totaal 600 inwoners te tellen, aldus de kiescommissie van de staat. Een medewerkster ervan zei tegen nieuwszender CNN dat in de districten en op het niveau dubbel wordt nagetrokken om fouten uit te sluiten.

In de loop van de dag had de Democraat Joe Biden een achterstand in een lichte voorsprong omgebogen. Volgens CNN was Biden na telling van zowat 97 procent van de stemmen goed voor 49,4 procent en de Republikein Donald Trump 48,8 procent.

Wisconsin levert tien stemmen in het Kiescollege op.

Trump won vier jaar geleden onverwacht in Wisconsin, met een luttele 0,7 procentpunt meer stemmen dan Hillary Clinton. Ook toen was er een hertelling van de stemmen.

Inzamelactie

In een e-mail naar Trump-aanhangers werd intussen al een inzamelactie aangekondigd om de uitslag van de verkiezingen te kunnen aanvechten. De verworven fondsen zouden gebruikt worden om een juridische strijd te voeren. In de e-mail naar de achterban staat onder meer te lezen dat de Democraten de “verkiezingen stelen”.