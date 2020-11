Premier De Croo: “We gaan ons maanden aan een stuk aan de maatregelen moeten houden”

Dat het naleven van de maatregelen tijdens deze tweede coronagolf een werk van lange adem ging zijn, zei premier Alexander De Croo donderdag al in de Kamer. Tijdens zijn bezoek aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst woensdagochtend, herhaalde hij dat en voegde eraan toe dat de coronamaatregelen in ons land “maanden aan een stuk” zullen moeten aangehouden worden. “Tot het moment dat er een vaccin is, gaan we er een stuk strikter mee moeten omgaan dan tijdens de zomer”, zo zei de premier in een gesprek met koning Filip en het zorgpersoneel van een ziekenhuis in Aalst.

Het was de koning die de vraag stelde: “Wanneer gaan we de effecten zien van de maatregelen?” Premier De Croo nam het woord: “Zelfs als we de effecten gaan zien, moeten we heel duidelijk maken dat het een inspanning van lange adem gaat zijn,” waarschuwde hij. “Op een bepaald moment zullen de cijfers dalen, maar de cijfers gaan zeer lang moeten dalen. De grootste opdracht is dat mensen zich voor een lange periode aan de maatregelen moeten houden om te zorgen dat de situatie in de ziekenhuizen normaliseert. Dat zal maanden duren. We gaan ons maanden aan een stuk aan de maatregelen moeten houden. Dat zal een zeer grote inspanning vragen van ons allemaal.”