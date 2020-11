Ze pakken onze jobs niet af, ze vinden er zelfs geen: het grote pijnpunt van de Belgische migratie-aanpak

De Nationale Bank heeft haar lang verwachte studie af over de economische impact van migratie. Daaruit blijkt dat de economie erin zijn geheel op vooruitgaat door migratie, maar dat migranten wel lang niet allemaal vlot een job vinden. “Omdat ze lager geschoold zijn en omdat het beleid hen te weinig helpt bij het vinden van een baan”, luidt de conclusie.

