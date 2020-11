Half miljoen sneltests op komst, maar voor wie zijn ze bedoeld?

Ons land heeft bijna de eerste lading van 500.000 sneltests in handen. Waar we ze gaan inzetten is nog voer voor discussie. Vlaanderen wil de sneltests die het zelf heeft aangekocht graag gebruiken in de woon-zorgcentra. De rest vindt dat geen goed plan want te onnauwkeurig. Waar gaan we de tests dan wel inzetten? “We willen een gemeenschappelijke strategie voor heel het land. Er moet een lijn inzitten”, zegt coronacommissaris Pedro Facon.