Minister Diependaele: “Lijkt dat federale overheid zowat elke andere overheid een belasting wil opleggen”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) noemt de federale effectentaks “een zoveelste transfer, waarbij nu ook de Vlaamse steden en gemeenten in het vizier van Vivaldi komen”.

De regering De Croo bereikte maandagavond een akkoord over een ‘effectentaks 2.0’. De regering wil op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar vragen. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo’n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg.

Diependaele wijst erop dat de taks van toepassing is op natuurlijke personen, maar ook op rechtspersonen met een effectenrekening boven 1 miljoen euro. “Dat betekent dus dat momenteel ook de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de agglomeraties, de OCMW’s, de mutualiteiten en de universiteiten onderworpen kunnen worden”, zegt hij. “Het lijkt erop dat de federale overheid zowat elke andere overheid in dit land een belasting wil opleggen.”

“Komt daar nog bij dat sommige banken negatieve rentes aanrekenen vanaf een bepaald bedrag, zodat de lokale besturen destijds ‘geduwd’ werden naar effectenrekeningen. Nu zullen deze overheden hiervoor gestraft worden door de federale regering”, zegt de minister.