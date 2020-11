Het horrorscenario van de beursanalisten kwam uit bij de Amerikaanse verkiezingen

Twee weken lang hadden de beleggers toegeleefd naar een overwinning van Joe Biden. En dus was het even schrikken toen bleek dat Trump sterker scoorde dan verwacht. Maar na wat bibbergeld in de ochtend gingen de beurzen toch weer hoger. Alsof de belegger lak had aan wie er nu eigenlijk president van Amerika wordt. En dat is niet eens zo heel ver van de waarheid...