Anderlecht maakt brandhout van Noord-Ierse Linfield in eerste voorronde Champions League

De vrouwen van Anderlecht hebben in de eerste voorronde van de Champions League geen spaander heel gelaten van het Noord-Ierse Linfield Ladies. De speelsters van coach Patrick Wachel haalden het met 8-0 en stoten door naar de laatste voorronde. De grootste uitblinkster was Red Flame Tessa Wullaert, die goed was voor twee doelpunten en drie assists. Vorig jaar sneuvelde paars-wit in de eerste ronde van het eindtoernooi.

Anderlecht was heer en meester van begin tot eind. Na nog geen tien minuten kwam paars-wit op voorsprong. Teulings stak een vrije trap binnendoor naar Wullaert, die aflegde tot bij De Neve. Die hield de Noorse-Ierse verdedigsters goed af en tikte de 1-0 hoog in doel. Anderhalve minuut later kwam Wullaert al met haar tweede assist. Vanop rechts bediende ze over de grond Wijnants, die de 2-0 voor de Belgische landskampioen maar in doel hoefde te duwen. Droomstart.

De defensie van Linfield stond zonder meer slap te voetballen, en dat demonstreerde ze nog eens op het kwartier. Wijnants legde aan voor haar tweede, niemand die haar iets in de weg legde. 3-0, wedstrijd gespeeld. Anderlecht bleef domineren, maar het was héél even wachten op nieuwe kansen. Op het halfuur was het opnieuw prijs. Wullaert wipte haar derde assist mooi over de Noord-Ierse verdediging, De Caigny kopte de 4-0 in doel.

Het werd alleen maar mooier, RSCA verzorgde het spektakel. Kapitein De Neve legde vijf minuutjes voor rust aan voor een vrije trap vanop 25 meter en mikte met een gekruld schot heerlijk de 5-0 tegen de touwen. Na drie assists was ook de honger van Wullaert voor rust nog niet gestild. Ze draaide handig weg op de rand van de zestien en schoot de zesde van de avond zélf onhoudbaar in doel.

Vrijdag loting

Linfield kwam vele malen scherper uit de kleedkamer, terwijl Anderlecht wat gas terugnam. Het was op die manier een hele poos wachten op een nieuwe, grote doelkans. Iets voorbij het uur versierde Wullaert dan toch een strafschop, maar Vatafu mikte die huizenhoog over. Nog altijd 6-0 dus. Enkele minuten later was paars-wit wél nog eens doeltreffend. Deloose kwam vanop rechts met een goed gemikte center, Deloose tikte nummer zeven voorbij doelvrouw Adams.

De motor was opnieuw op gang getrokken. Invalster Van Gorp haalde de achterlijn en bracht voor tot bij Wullaert, die haar tweede van de avond maakte met het hoofd. 8-0. Meteen ook de eindstand, want in het laatste kwartier was het wat op – niet onbegrijpelijk – en sputterde de paars-witte motor. De tweede en laatste kwalificatieronde volgt op 18 en 19 november. De loting vindt nu vrijdag plaats. Vorig seizoen overleefde Anderlecht in de Champions League zijn kwalificatiepoule, maar ging er in de eerste ronde van het eindtoernooi roemloos uit tegen het Kazakse Kazygurt.