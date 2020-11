Kristof D’Haene (KV Kortrijk) out voor rest van seizoen

KV Kortrijk kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op sterkhouder Kristof D’Haene (30).

Hij is out met een blessure aan de heup, opgelopen in de match tegen Anderlecht van twee weken geleden toen hij bij een tackle in het gras bleef steken met zijn studs. Later onderzoek bracht aan het licht dat de linksachter onder het mes moet. In het meest optimistische scenario betekent dat een afwezigheid van drie maanden, maar de kans is groter dat D’Haene tegen een revalidatie van een half jaar aan kijkt. Voor Kortrijk dramatisch nieuws, want door de uitleenbeurt van Batsula heeft het geen andere linksachter in de kern zitten.