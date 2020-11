Amerikaans Senaatsvoorzittter Mitch McConnell herverkozen, Democraten snoepen zetel af van Republikeinen

De huidige voorzitter van de Amerikaanse Senaat, de Republikein Mitch McConnell, is opnieuw verkozen in Kentucky. Dat blijkt uit exitpolls van de media. Hij versloeg zijn Democratische tegenstander, Amy McGrath.

McConnell zit al sinds 1985 in de Senaat en leidt de fractie sinds 2007. Opmerkelijk was dat hij in het laatste jaar van het presidentschap van Barack Obama de voordracht van een kandidaat-rechter bij het Hooggerechtshof blokkeerde. Toen Donald Trump vier jaar geleden werd verkozen, kon de president een andere kandidaat voordragen, die meteen werd goedgekeurd. Vorige week zorgde McConnell ervoor dat de Senaat instemde met de voordracht van rechter Amy Coney Barrett, vlak voor de verkiezing. Met Barrett is er nu een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof van 6 tegen 3.

Het is geen verrassing dat McConnell herverkozen wordt, maar een tijdlang leek het volgens de peilingen toch moeilijker te worden.

In zijn overwinningsspeech zei McConnell vereerd te zijn dat hij mag blijven “vechten voor jouw families”. “Kentucky wil meer van het beleid dat de beste economie in de moderne geschiedenis bouwde. Niet socialisme”, aldus McConnell. “Dit is geen moment om de oorlog te verklaren aan onze instituten omdat één kant kwaad is.”

Meerderheid Senaat op spel

De Democraat John Hickenlooper wint de strijd om het Senaatszitje van de Republikein Cory Gardner in Colorado. Een belangrijke overwinning: als de Democraten vier zetels winst boeken in de Senaat, veroveren ze de meerderheid. En dat kan dan weer erg belangrijk zijn voor de president en de mate waarin hij zijn beleid kan doorduwen.

De Democratische presidentskandidaat Cory Booker is herverkozen als Senator in New Jersey.

De Republikeinen hebben vandaag een meerderheid van 53-47 in de Senaat. Van de 35 zetels die vandaag op het spel staan, zijn er 23 in handen van Republikeinen. Volgens de media zou het mogelijk zijn voor de Democraten om de Senaat te heroveren, als ze de Republikeinse zetels in Colorado, Arizona, Maine en North Carolina kunnen heroveren.

