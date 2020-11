Hopelijk geen Comedy Keepers: hoe AA Gent plots uitgerangeerde Coosemans in doel zet in Belgrado (en niet 17-jarige Jochmans)

Verrassing. AA Gent kan in Belgrado niet rekenen op de geschorste Sinan Bolat en de corona-positieve Davy Roef. Daarom verwachtte iedereen de 17-jarige Owen Jochmans in doel, maar de Buffalo’s slaagden er in extremis nog in om Colin Coosemans (28) op de Europese lijst te zetten. Die zit al twee jaar op een zijspoor, maar moet nu de meubelen redden. Gent heeft na de 0 op 6 absoluut een zege nodig. “Een derde keeper moet altijd klaarstaan”, aldus interim-coach Peter Balette.

Jürgen Geril