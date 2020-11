Hoe de bankzitters van Laszlo Bölöni plots openbloeien onder de vleugels van Ivan Leko: “Het is leuk om met hem te werken”

Antwerp gaat vanavond tegen Linz voor een unieke negen op negen in de Europa League. In de basis: Seck, Juklerod, Hongla en misschien ook Miyoshi. Straf, want alle vier zaten ze vorig seizoen onder Laszlo Bölöni (meestal) op de bank. Onder Ivan Leko bloeiden ze opnieuw open. “Het is leuk om met hen te werken.”