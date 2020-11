Standard moet vanavond in Polen van Lech Poznan winnen om de hoop op overwintering in de Europa League levend te houden. Maar de sterren staan niet goed voor de Rouches. De Luikenaars moeten liefst acht spelers missen.

Vlekkeloos was de voorbereiding voor het duel in Polen zeker niet. Er was die naschok van de zware blessure die Zinho Vanheusden opliep en de positieve testen van Collins Fai en Kostas Laifis. Het bracht ...