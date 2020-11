Trump probeert het tellen van de stemmen te stoppen. Maar kan hij dat wel doen?

Fraude! Massale fraude! Zo verklaren Amerikaans president Donald Trump en zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani uit waarom Joe Biden zijn achterstand in drie cruciale staten dichtrijdt. “We denken dat we er gaan winnen”, zegt die voorzichtig. Trump eist dat er gestopt wordt met tellen. Maar kan dat zomaar?

“We denken dat we, eens alle stemmen geteld zijn, de winnaars zullen zijn”, zegt Joe Biden in een speech op woensdagavond. “We hebben Wisconsin gewonnen met een even grote marge als Trump had in 2016 ...