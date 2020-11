Biden spreekt natie toe: “Het is duidelijk dat we voldoende staten gewonnen hebben”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden lijkt de overwinning van de verkiezingen naar zich toe te trekken. Toch wou de voormalig vicepresident de overwinning nog niet claimen, tijdens een speech. Volgens Biden is het duidelijk dat hij die 270 kiesmannen zal binnenhalen hoewel hij ook benadrukt geen overwinning aan te kondigen. “Na een lange nacht tellen, is het duidelijk dat we genoeg staten winnen om die 270 kiesmannen binnen te halen die nodig zijn om het presidentschap te winnen”, zei hij nog.

“We hebben opnieuw bewezen dat democratie de hartslag van deze natie is”, begint presidentskandidaat aan zijn speech. Biden benadrukt hoe uitzonderlijk het is dat zoveel mensen gestemd hebben. “Hier regeert het volk, en het is hun wil dat zal bepalen wie de president zal worden”, zei hij. De Democratische presidentskandidaat zei woensdagavond dat hij een “zeer goed gevoel” heeft over Pennsylvania, waar de stemmen nog steeds geteld worden. Een feit waarop Biden blijft hameren. “We zullen niet het zwijgen opgelegd worden. Niemand zal onze democratie van ons wegnemen”, zei hij. Eerder zei Trump al dat hij wilde dat het tellen zou stoppen. Biden refereert hier duidelijk naar.

De presidentskandidaat zei tijdens zijn toespraak ook nog dat hij een leider wil zijn van iedereen en niet alleen die van de mensen die voor hem stemmen. “We voeren campagne als Democraten, maar ik zal regeren als Amerikaanse president.” Hij sprak ook over de ongerustheid en verdeeldheid die veel Amerikanen voelen: “we moeten stoppen met het behandelen van onze tegenstanders als vijanden.”

“Het wordt tijd dat we de harde retoriek van de campagne achter ons laten, naar elkaar luisteren, elkaar weer horen en respecteren en voor elkaar zorgen. Om te verenigen, te genezen, om samen te komen als een natie”, voegde hij eraan toe.

