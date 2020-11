CHAMPIONS LEAGUE. Juventus en Barcelona boeken professionele zege, Manchester United en PSG gaan de boot in

Er werd niet enkel in Brugge gevoetbald. Meest verrassende uitslag was de nederlaag van Manchester United op het veld van het Turkse Basaksehir. In dezelfde groep ging ook PSG onderuit op het veld van Leipzig. Juventus en Barcelona klaarden hun klus.

In groep E kreeg Chelsea het bezoek van Rennes. Bij de Fransen startte Jeremy Doku. Hij zag hoe de wedstrijd al voor de rust was beslist. Dalbert maakte twee keer een penaltyfout, Timo Werner kende twee keer geen genade. Bijkomend gevolg: Dalbert mocht nog voor de pauze gaan douchen. Met een man meer speelde Chelsea de wedstrijd rustig uit met nog een derde doelpunt van Abraham (3-0) . In de andere partij kreeg Sevilla het bezoek van het Russische Krasnodar. Suleymanov en de Zweed Berg zorgden al snel voor een verrassende Russische voorsprong. Rakitic scoorde vlak voor de pauze tegen maar op slag van rust zag Sevilla Jesus Navas met rood van het veld gaan. Toch ging Sevilla nog op en over de Russen. En-Nesyri scoorde halfweg de tweede helft gelijkmaker en duwde drie minuten later de winnende treffer tegen de touwen (3-2). Chelsea en Sevilla leiden met zeven punten en zijn beiden al bijna zeker van een plaats in de volgende ronde.

Bij Rennes incasseerde Dalbert twee keer geel na een penaltyfout. Foto: AFP

Geen verrassingen in groep G. Barcelona deed thuis wat het moest doen, het won van Dynamo Kiev (2-1). Leo Messi mocht al na vijf minuten de score vanop de stip openen, Pique zorgde na de pauze voor de geruststellende tweede treffer, al zorgde een goal van Tsygankov nog even voor onrust. Juventus ging met de handrem op winnen op het veld van het Hongaarse Ferencvaros. Morata zette de Oude Dame al na zeven minuten op voorsprong, na de pauze scoorde de Spanjaard een tweede keer waarna Dybala, Dhvali (owngoal) en thuisspeler Boli de eindstand vastlegden (1-4). De van corona herstelde Cristiano Ronaldo speelde de volledige wedstrijd maar kwam niet tot scoren. Barcelona (9 punten) en Juventus (6 punten) lijken na drie wedstrijden al haast zeker van een plaats in de volgende ronde.

Morata scoorde voor Juventus. Foto: AP

De verrassingen kwam uit groep H waar in de vooravond Manchester United de boot inging bij de Turkse landskampioen Basaksehir dat speelde zonder Nacer Chadli. De Turken liepen snel uit tot 2-0 met goals van Demba Ba en Edin Visca. Martial scoorde nog voor de bezoekers maar verder kwam United niet. Hiermee zijn de Engelsen meteen hun maximum van de punten kwijt. Door deze nederlaag kon PSG mits winst in Leipzig zich naast United hijsen maar de Franse landskampioen ging de boot in (2-1). Di Maria bracht de bezoekers al snel op voorsprong maar ex-PSG-speler Nkunku zorgde nog voor de koffie voor de gelijkmaker. Forsberg zette de thuisploeg iets voor het uur vanop de stip op voorsprong, de Parijzenaren bleken niet meer bij machte de scheve situatie recht te zetten. Meer zelfs, Gueye en Kimpembe moest beiden voortijdig gaan douchen met twee keer geel. Leipzig en United tellen na drie speeldagen zes punten, PSG en Basaksehir staan met drie punten genoteerd.