REACTIES. Thomas Meunier heeft lof voor ex-ploeg, Simon Mignolet: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

Ook doelman Simon Mignolet kon de zware nederlaag niet vermijden. De wedstrijd was na een half uur al gespeeld, stelde de Limburger vast.

“Ik denk dat we het onszelf moeilijk maken door die snelle achterstand”, klonk het. “Nul-drie na een half uur spelen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ik had nochtans het gevoel dat er meer inzat als we langer de nul kunnen houden, als we stugger zijn in de duels. Maar dat is achteraf gemakkelijk gezegd. Zij halen na de 0-3 ook de voet van het gaspedaal en namen ook geen risico’s meer.”

Mignolet maakte bij de openingsgoal van de Duitsers geen te beste indruk. “Ik kon mijn hand wel tegen die voorzet zetten en ook die tweede bal heb ik geraakt”, zuchtte de Limburger. “Dat doelpunt mag eigenlijk niet vallen. Nogmaals, als we langer de nul houden, dan zat er wel iets in. Nu konden zij hun geliefkoosd spel spelen. Als we konden blijven spelen zoals eerste tien minuten, dan zat er meer in. Dit is zuur maar we moeten het accepteren.”

Thomas Meunier in duel met Club-verdediger Simon Deli. Foto: Photo News

Meunier lovend over ex-ploeg: “Club was niet zo slecht”

Thomas Meunier had nog enkele lovende woorden over voor zijn ex-ploeg. “Ik had niet verwacht dat we hier met 0-3 zouden winnen. Club was niet zo slecht, wij hadden gewoon een topdag. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en na halfuur stond het al 0-3. We speelden zeer geconcentreerd. Deze wedstrijd is positief voor ons. We waren echt efficiënt, van de vier of vijf kansen die we kregen, gingen er drie binnen. In de tweede helft was Club nog zeer gevaarlijk en was het niet evident.”

Over de assist aan Haaland zei hij het volgende: “Ik wilde niet zelf scoren. (lacht) Nee serieus, ik ben geen topscorer he. Ik ging alleen op doel af en wilde schieten tot ik hem hoorden schreeuwen links van mij. Ik dacht ‘geen probleem,ik geef de bal wel af’. Ik weet dat scoren voor hem veel belangrijker is dan voor mij.”