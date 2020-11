Ver op achterstand in de peilingen, en toch een bloedspannende strijd: hoe Trump iedereen weer verraste

Een land dat onder zijn hoede verder verscheurd raakte. Een economische malaise door corona. Een enorme achterstand in de peilingen. En tóch zijn de verkiezingen een ongezien spannende strijd. Met miljoenen stemmen meer dan vorige keer verrast Amerikaans president Donald Trump vriend en vijand. “Ik heb hem nooit onderschat”, zegt voormalig Amerikaans ambassadeur in België Howard Gutman. Hij legt uit waarom Trump toch nog zo veel stemmen haalde.

What the hell, America? Zo werd Europa wakker, gisterochtend. De peilingen hadden een verpletterende nederlaag voorspeld voor Donald Trump. En hoe kon het ook anders, dachten velen. Zeker in Europa keken ...