HaHaHa-Sieg! Zo keek de Duitse pers naar Club Brugge - Dortmund

Club Brugge kon woendagavond in zijn derde match in de groepsfase van de Champions League geen vuist maken tegen Dortmund en verloor kansloos met 0-3. Dat zag ook de Duitse pers.

Een HaHaHa-Sieg!, zo omschrijft het Duitse Bild de overwinning van Dortmund. Een lachertje, maar vooral een verwijzing naar doelpuntenmakers Thorgan Hazard en Erling Haaland. “In Brugge kon Dortmund het ook zonder Reus, Sancho, Bellingham en de geblesseerde Hummels. Dankzij het HaHa-offensief. Thorgan Hazard (27) krijgt zijn tweede basisplaats na zijn spierscheur en was dubbel belangrijk. Eerst blokkeerde hij een schot van Lang terwijl voor de lijn, waardoor hij het vroege doelpunt voorkomt. Daarna maakt de Belg de 1-0 nadat Mignolet weggleed. De aanval van Dortmund lachte Brugge weg, terwijl BVB zelfs zonder Mats Hummels de nul hield. Aanvoerder Axel Witsel speelde voor het eerst als centrale verdediger en deed het erg goed. Dortmund is in topvorm en maakt zaterdag weer een goede kans op een leuke wedstrijd tegen Bayern.”

“Tegen de dappere Belgen was de overwinning van BVB in het begin slechts kort in gevaar”, zag Kicker, dat zich ook afvroeg waarom het Belgische toptalent De Ketelaere op de bank zat. “Hazard blokte een schot van Lang, ??Dennis miste net een kopbal op een voorzet van Mata. Met de eerste eigen kans nam Dortmund prompt de leiding - ook al speelde de Brugse doelman een doorslaggevende rol: Mignolet schatte een voorzet van Delaney verkeerd in, waardoor Hazard Dortmund op voorsprong kon zetten. Borussia was in de eerste 45 minuten niet zo overweldigend superieur als het resultaat liet uitschijnen, maar was gewoon veel efficiënter. De Belgen gaven de bezoekers echter altijd veel ruimte door hun aanvallende oriëntatie - en die profiteerden telkens ijskoud. Club beloonde zichzelf niet met een tegendoelpunt in de eerste helft. Na de pauze ging BVB energiebesparende modus, ook al omdat de drang van Club Brugge lichtjes afnam ten opzichte van de eerste helft. Positief: Dortmund kon zich sparen voor de match tegen Bayern van zaterdag.”

Dezelfde analyse in Die Welt, dat ook Club Brugge het best zag starten. “De start was niet veelbelovend. Alleen met een beetje geluk ontsnapte Dortmund aan een vroege achterstand. Maar in tegenstelling tot de Belgen greep BVB wel zijn eerste kans. De vroege treffer inspireerde Borussia. Met consistent aanvallend spel zette het de tegenstander verder onder druk en werd het slechts vier minuten later opnieuw beloond. Ondanks de dubbele opdoffer was Club Brugge niet aangeslagen. Het miste de kans om via Ruud Vormer dichterbij te komen. Aan de overkant bewees de nummer twee in de Bundesliga opnieuw een meester in effectiviteit te zijn.”

“Brugge was te ongevaarlijk”, vond Der Spiegel tot slot. “De Duitse nummer twee was allesbehalve foutloos, maar de thuisploeg miste voor de rust zijn kansen. Na rust bleef de vierde in de Jupiler League actief, maar kreeg geen serieuze mogelijkheden meer op een troostgoal. De wissel van Charles De Ketelaere, die de held werd in de openingswedstrijd in St. Petersburg, veranderde daar niets aan. Met een thuisoverwinning tegen Brugge op 24 november kan Dortmund al een serieuze optie nemen in de strijd om de knock-outfase.”