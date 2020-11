Dit gebeurde er afgelopen nacht in de VS: kaarten steeds gunstiger voor Biden, Trump blijft resultaten aanvechten

In de VS gaan ze onverdroten door met stemmen tellen. In een van de essentiële staten waar woensdagavond nog niet duidelijk was wie het hoogste aantal kiesmannen zou binnenhalen, weten we dat donderdagochtend wel al. En ook in andere staten wordt de situatie steeds rooskleuriger voor Joe Biden.

Alaska (3 kiesmannen), Arizona (11 kiesmannen), Georgia (16 kiesmannen), Michigan (16 kiesmannen), Nevada (6 kiesmannen), North Carolina (15 kiesmannen) en Pennsylvania (20 kiesmannen): toen de Belgen woensdagavond onder de wol kropen, waren dat de staten waar het nog om ging. Wisconsin was net gevallen voor Joe Biden, ondanks een vroege voorsprong daar van Trump, en dat bracht diens aantal kiesmannen op 237, tegenover 214 voor Donald Trump.

Maar iets na middernacht kleurde ook Michigan blauw. Het scenario in die staat was net hetzelfde als dat in Wisconsin: sinds verkiezingsavond had Trump er de leiding, maar gaandeweg knaagde Biden aan die voorsprong. Dat is het gevolg van het telsysteem: eerst worden de stemmen geteld die op 3 november zijn uitgebracht, daarna de stemmen die de dagen en weken ervoor in persoon uitgebracht zijn en ten slotte ook nog de stemmen die per post binnengekomen zijn. Vooral Democraten stemden per post, vooral door de coronacrisis, en daarom kantelt alles zo vaak op het laatste moment nog in zijn voordeel.

Dezelfde trends worden stilaan zichtbaar in andere staten. Vooral in Pennsylvania is het opvallend: daar had Trump woensdagnamiddag een aanzienlijke voorsprong van meer dan 10 procentpunten bij elkaar, nu scheelt het daar nog iets meer dan 2 procent. In Nevada en Arizona is het anders: daar staat Biden al enige tijd voor op Trump. Arizona werd door sommige media al aan Biden gegeven, maar de kloof lijkt er steeds kleiner te worden. Nevada oogt wel heel rooskleurig en kan de doorslag geven, waardoor afgelopen nacht beslist werd om toch sneller dan aangekondigd weer resultaten te gaan doorsturen.

Het is dus nog te vroeg voor euforie in het kamp van Biden, en al zeker omdat president Trump vastbesloten is er een juridische veldslag van te maken. Hij vraagt al hertellingen in Georgia, Pennsylvania en Michigan.

