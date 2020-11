Kaart van Europa kleurt nu bijna helemaal rood voor reizen

Het reisadvies voor Griekenland, Italië en Letland is opgeschaald van oranje naar rood. Reizen in Europa wordt moeilijker met de dag.

De kaart van Europa kleurt bijna helemaal rood wat de reisadviezen betreft. Woensdag zijn verschillende landen of delen van landen overgegaan van oranje naar rood, zo meldt Karl Lagatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Griekenland en Italië kleuren nu over het volledige territorium rood, terwijl er voordien nog oranje zones waren. Voor de Baltische staat Letland is eveneens het hele grondgebied nu rood verklaard.

In Duitsland kleuren nu ook Brandenburg, Hannover, Hessen, Thüringen en Leipzig rood. In Denemarken is de regio Zealand rood geworden, in Spanje het toeristische Alicante, maar ook Castéllon, de autonome regio Valencia en Lugo in Galicië. Voor Frankrijk is er La Réunion bijgekomen en in Italië de regio Calabrië in het zuiden.

Reizigers die uit rode gebieden terugkeren, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Dit moet altijd ingevuld worden als u met het vliegtuig of per boot naar België reist.

Voor vragen omtrent het Passagier Lokalisatie Formulier, de Covid-test en quarantaineverplichting in België kan via de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail of via mail: info.coronavirus@health.fgov.be.