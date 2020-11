Als hij zijn termijn helemaal uitdoet, zal Joe Biden afzwaaien op zijn 82ste. Ook de carrière van ‘Uncle Joe’ was er één van geduld: als hij het Oval Office grijpt, wordt dat zijn laatste stap, bijna 50 jaar nadat hij debuteerde in de Senaat.

Hij was een van de jongste senatoren ooit, en nu is hij op weg om de oudste president te worden in de Amerikaanse geschiedenis. Voor de bijna 78-jarige Joe Biden begon het allemaal toen hij in 1972 in ...