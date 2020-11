Leugens, complottheorieën en wettelijke onzin: bijna alles wat president Donald Trump op verkiezingsdag zei, was fout

Al maandenlang verspreidt president Trump ongefundeerde beschuldigingen of ronduit foutieve informatie over wat er zou gebeuren op verkiezingsdag. Woensdag probeerde hij van de zaadjes die hij al die tijd plantte de vruchten te plukken: in een toespraak vanuit het Witte Huis en in een tiental berichten op Twitter claimde hij dat al zijn claims werkelijkheid waren geworden. Het doel: zijn kiezers ervan overtuigen dat zijn nederlaag het gevolg was van een complot. Het probleem: bijna alles wat Trump daarbij beweerde, blijkt feitelijk fout te zijn. Hoe fout? Van de 13 berichten die hij tot donderdagochtend verstuurde, moest Twitter bij zes ervan een waarschuwingslabel plaatsen wegens “mogelijk misleidend”. Een overzicht.