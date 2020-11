ING schrapt duizend banen vanwege slechte economische klimaat, nog niet duidelijk of Belgische filialen getroffen worden

ING schrapt ongeveer duizend banen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Kantoren in Azië en Zuid-Amerika sluiten en ook in Spanje, Italië en Tsjechië verdwijnen er banen. Over de situatie in ons land is nog niets bekend.

De coronacrisis drukt flink op de resultaten van de bank. In het derde kwartaal kwam de winst van ING opnieuw stukken lager uit dan een jaar geleden. Onder de streep bleef 788 miljoen euro over, waar in dezelfde periode vorig jaar nog 1,3 miljard euro winst werd geboekt (-41 procent).

“De pandemie blijft overal een aanzienlijke impact hebben, met de tweede golf in Europa en de VS die consumenten en bedrijven verder onder druk zetten”, laat topman Steven van Rijswijk weten. Toch vindt hij dat de bank ook veerkracht toont. Hij benadrukt dat ING vanwege zijn buffers nog in staat is om voor “een hele lange tijd” coronahulp te bieden aan klanten.

De resultaten waren afgelopen maanden ook beduidend beter dan in het tweede kwartaal. In die periode moest ING nog meer dan 1,3 miljard euro opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Deze keer ging er maar 469 miljoen euro naar de stroppenpot.

Om zich beter aan te passen aan de omstandigheden heeft ING besloten zich bij de zakenbank meer op zijn belangrijkste klanten te richten. Voor het bedienen van de resterende klanten denkt de bank over de gehele linie minder personeel nodig te hebben. In Azië en Zuid-Amerika zullen ook kleine kantoren worden gesloten. De consumentenactiviteiten waar banen verloren gaan bevinden zich in landen als Spanje, Italië en Tsjechië.

Of er een impact is voor ING in België is nog niet duidelijk. “De invulling van de maatregelen die de groep aankondigt verschilt van land tot land”, zegt woordvoerster van ING België Safia Yachou.

“De gesprekken met de groep zijn gestart en we hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie in België.” De bank staat daarover ook in contact met de sociale partners.

In Nederland wordt banenverlies niet uitgesloten.

Bij ING werken wereldwijd 58.000 mensen.