Twee meisjes komen om bij brand nabij Lyon

Twee meisjes van zes en acht jaar oud zijn omgekomen bij een woningbrand in de nacht van woensdag op donderdag in de stad Limas (Rhône). Zo is vernomen bij de brandweer.

De meisjes sliepen in een kamer in de kelder van het huis. De ouders lagen boven met hun drie andere kinderen van vier tot negen jaar oud. Zij verwittigden de hulpdiensten, die de twee niet meer konden redden. De ouders werden in het ziekenhuis opgenomen met lichte verwondingen. De drie andere kinderen zijn ongedeerd, maar verkeren in shock en krijgen psychologische zorg. Er werd een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van de brand.