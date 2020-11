Record voor Haaland, negatieve mijlpaal dreigt voor Club Brugge: de cijfers van de Champions League

Voor Erling Haaland werd het een historische avond in de Champions League op bezoek bij Club Brugge. Blauw-zwart nadert dan weer een triest record en weet wat het over enkele weken moet doen thuis tegen Zenit om niet naast Steaua Boekarest in de geschiedenisboeken te komen.

14: Erling Haaland scoorde twee goals tegen Club Brugge en staat nu op 14 Champions League-goals na 11 matchen. Het vorige record voor het minste aantal wedstrijden dat nodig was om 14 CL-goals te scoren, was dat van Harry Kane (17 wedstrijden). Het vorige record voor de meeste Champions League-goals na 11 matchen was 10, behaald door Adriano, Roberto Firmino en Sadio Mané.

26: Haaland heeft nu 26 doelpunten gescoord in 28 wedstrijden voor BVB in alle competities.

12: Club Brugge bleef nu al zonder zege in zijn laatste 12 thuiswedstrijden van de Champions League en nadert het wedstrijdrecord van Steaua Boekarest, 13 tussen 1996 en 2013.

38: Barcelona won thuis van Dynamo Kiev (2-1) en is nu ongeslagen in hun laatste 38 Champions League-thuiswedstrijden (34 zeges, 4 gelijke spelen), een uitbreiding van het competitierecord.

5: Lionel Messi scoorde zijn vijfde doelpunt van dit seizoen (voor club en land), alle vijf doelpunten kwamen vanop strafschop. Messi is de eerste speler ooit die in de eerste drie matchen van de Champions League een penaltydoelpunt maakt.

100: Juventus boekte zijn honderdste Champions League-overwinning in hun 201e wedstrijd in totaal in de competitie (100 zeges, 52 gelijke spelen, 49 verliesmatchen).

4: Paulo Dybala werd de vierde speler die 15 Champions League-goals scoorde voor Juventus, na Alessandro Del Piero (42), David Trezeguet (25) en Filippo Inzaghi (17).

12: Cristiano Ronaldo leverde voor het eerst sinds 12 december 2018 een CL-assist, waarmee een einde kwam aan een reeks van 12 Champions League-optredens zonder één.

18: Cristiano Ronaldo is nu de derde speler die in 18 verschillende Champions League-seizoenen speelde. Enkel Iker Casillas (20) en Ryan Giggs (19) deden nog beter.

145: Met het doelpunt van Istanbul Basaksehir (2-1 winst tegen Man United) hebben nu alle 145 deelnemers aan de Champions League ooit minstens één keer gescoord. Basaksehir won zijn allereerste Champions League-wedstrijd. Er zijn nog 21 clubs over zonder winst in deze competitie terwijl ze er ten minste één wedstrijd hebben gespeeld.

21: RB Leipzig (2-1 winst tegen PSG) is nu ongeslagen in 21 van hun laatste 22 thuiswedstrijden in alle competities.

0: Leipzig werd het eerste Duitse team dat een Champions League-wedstrijd begon zonder Duitsers.

10: Edouard Mendy (Chelsea) werd de tiende doelman die drie clean sheets behaalde in zijn eerste drie Champions League-wedstrijden en de eerste sinds Ethan Horvath van Club Brugge in 2018.