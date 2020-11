Waarom de Amerikaanse media verdeeld zijn over Arizona

De zuidelijke staat Arizona, traditioneel Republikeins, werd woensdag uitgeroepen tot een Democratische staat door de Associated Press. Ook The Guardian en zelfs het Trumpgezinde Fox News volgen hen daarin. Andere media, waaronder The New York Times, blijven voorzichtiger. Er moet nog 14 procent van de stemmen geteld worden.

Bill Clinton was de laatste Democratische president die kon winnen in Arizona, dat was in 1996. Kan Joe Biden Bill Clinton evenaren en de staat afnemen van huidig president Donald Trump? Volgens sommige Amerikaanse media heeft hij dat al gedaan. Associated Press en het Trumpgezinde Fox News riepen de Democratische kandidaat er tot winnaar uit. Beide media gebruiken verschillende data waaruit bleek dat Arizona weer blauw kleurt. Bij hen heeft Biden daardoor al 264 kiesmannen. Op die manier komt hij wel erg dicht bij de 270 die nodig zijn om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Als de 6 kiesmannen van Nevada - dat op dit moment neigt naar Biden - naar de Democraten gaan, is de strijd gestreden.

Andere media zijn echter terughoudender en houden het op “Biden wint waarschijnlijk Arizona”. Ze stellen dat de marge tussen de twee presidentskandidaten te klein is.

AP en Fox News blijven echter bij hun beslissing. Toen die genomen werd, waren er niet meer genoeg ongetelde stemmen waardoor Trump toch nog zou kunnen winnen, stellen ze. “Wij zitten er niet naast. De president kan Arizona niet meer winnen”, zei Arnon Mishkin van Fox News toen een campagnemedewerker van Trump zich op Twitter woedend had uitgelaten over de beslissing.

“Toen 80% van de verwachte stemmen geteld waren, stond Biden 5 procentpunten voor”, schrijft AP. “De resterende stembiljetten die nog moesten worden geteld, inclusief stemmen-per-post in Maricopa County - waar Biden sterk presteert - zijn niet genoeg voor Trump om de voormalige vice-president in te halen.”

Historische anomalie

Ander media, zoals CNN, volgen echter de National Election Pool (NEP), een consortium van Amerikaanse nieuwsorganisaties die data verzamelen rond de Amerikaanse verkiezingen. AP en Fox News maakten tot 2017 deel uit van dat consortium. Het NEP heeft nog geen winnaar aangeduid en blijft voorzichtig.

Het Nieuwsblad volgt AP in haar berichtgeving en zette de staat daarom een tijdje op blauw. Nu staat die echter weer op lichtblauw, of ‘neigt naar Biden’. De staat is momenteel nog net te onzeker is om er een winnaar voor op te roepen.

De laatste Democratische overwinning wordt dan ook door velen gezien als een historische anomalie: Arizona staat bekend als een klassieke Republikeinse staat en er was een uitzonderlijk charismatisch talent als Clinton voor nodig om dat voor enkele jaren te veranderen.

Na Clinton werd Arizona weer gewoon Republikeins. De populaire John McCain, die in 2008 zelf presidentskandidaat werd, was er lange tijd een vaste waarde.

Steeds spannender in Arizona

Intussen blijven tellers aan de slag in Arizona. Uit een recente update blijkt dat Donald Trump 10.000 stemmen is ingelopen op Joe Biden. Dat betekent dat de staat nog helemaal niet zeker voor de Democratische uitdager is: het verschil tussen beide kandidaten bedraagt nu nog maar ongeveer 68.000 stemmen. Biden staat op 50,5 procent van het totale aantal stemmen, Trump op 48,1 procent. Trump-demonstranten hadden zich woensdagavond plaatselijke tijd verzameld rond een telbureau in Phoenix. Ze eisten onder meer dat het tellen zou doorgaan, wat ook gebeurt.

Indien Arizona toch niet naar Biden gaat, blijft Biden nog altijd in het voordeel in de presidentsrace. Als Biden twee staten binnenhaalt, zit hij in het Witte Huis. Trump heeft er meer nodig.

Indien Fox News en AP hun gelijk halen, kan de blauwe shift van Arizona verklaard worden door een grote influx van latino’s uit Mexico en progressieve jongeren uit het dure Californië. Ze zijn getraumatiseerd door de rauwe taal van president Donald Trump jegens migranten die de jongste jaren de Mexicaanse grens overstaken.

Bovendien werd de ‘hispanic’-gemeenschap van Arizona zwaar geraakt door de corona-pandemie. Niet alleen stierven in de staat 5.500 mensen aan covid-19, het virus deed ook de werkloosheidsgraad onder latino’s toenemen van 4,8 procent in februari naar 14,5 procent.