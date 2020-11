Trump-aanhangers verzamelen bij telkantoren: sommigen willen tellen stoppen, anderen juist niet, ook elders arrestaties

Het was in verschillende Amerikaanse staten onrustig na de presidentsverkiezingen. Op sommige plaatsen eisen Trump-aanhangers dat het tellen van de stemmen gestopt wordt, elders eisen ze juist dat het doorgaat. Vooral in het Maricopa-district in Arizona en in de stad Seattle was de sfeer grimmig. Manifestanten probeerden er op verschillende manieren de vrijwilligers en ambtenaren te intimideren.

Het is her en der onrustig in de VS nu er nog volop stemmen moeten worden geteld. Op verschillende plaatsen hebben betogers verzameld om te protesteren. Op sommige plaatsen eisen de demonstranten dat het tellen voortgaat. Daar leeft de idee dat Republikeinse stemmen met opzet niet geteld worden. Op andere plaatsen eisen manifestanten dat het tellen gestopt wordt, voornamelijk omdat het nog om – veelal Democratisch – stemmen per post gaat.

Foto: AFP

Arizona

Onder meer in Arizona was het bijzonder onrustig. Daar tekenden woensdagavond heel wat aanhangers van president Donald Trump present. Het protest werd aangevuurd door de extremistische groep AZ Patriots. Zij beweren onder andere dat de Republikeinse stem genegeerd wordt omdat ze het biljet ingevuld hebben met een sharpee, een soort stiftje.

Now the AZ Patriot group has moved outside the Elections Center, met with Biden and Harris supporters yelling back at them.



Different chants are being used back and forth. The sheriff’s office has put caution tape up in front of the stairs so they don’t enter #azfamily pic.twitter.com/AeR5wHldUs — Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020

De betrokken autoriteiten hebben al laten weten dat dit geen invloed heeft op de geldigheid van hun stem, maar toch omsingelden ze er een telbureau en eisten toegang tot het gebouw om te kunnen controleren of alles er correct verliep. Sommige demonstranten waren gewapend.

“Ik ben hier om te controlleren dat alles legaal en ethisch verloopt”, verklaarde een demonstrant aan Sky News. “Stop the steal”, scandeerden andere betogers. Arizona is een van de staten waar het resultaat van de stemming nog niet duidelijk is. Met elf kiesmannen is Arizona verre van een onbelangrijke staat.

Detroit

In Detroit kwamen Trump-aanhangers samen aan een stembureau om het tellen tegen te houden. Ze scandeerden “stop the count” en de politie tussenbeide komen om de manifestanten buiten te houden.

Foto: AFP

Extraordinary scenes here in Detroit. Large crowd shouting “stop the count” while banging on the counting hall windows #Elections2020 pic.twitter.com/81SMENQ6D0 — Leo Lord-Jones (@leolordjones) November 4, 2020

Foto: AP

Oregon

Ook in Oregon was het woensdagavond onrustig. “Count every vote”, scandeerden extreemlinkse manifestanten in Portland. Het protest was er vooral gericht tegen president Donald Trump en zijn aangekondigde juridische strijd om de resultaten van de verkiezingen aan te vechten. Verschillende betogers zwaaiden er met antifa-vlaggen. Ze eisen dat alle stemmen gesteld worden.

Foto: AP

"The Vote is Over. The Fight Goes On."



Hundreds of protesters in Portland are back on the streets tonight. pic.twitter.com/zqikclm84I — Mike Baker (@ByMikeBaker) November 5, 2020

Later op de avond kregen ze bijval van een andere betoging, met name één tegen politiegeweld en racisme. Later op de avond brak een kleine groep van de betoging los om dan vernielingen aan te richten. De politie en de Nationale Garde zat er honderden demonstranten achterna in het centrum van Portland en arresteerde minstens tien mensen. De stad in het noordwesten van de Verenigde Staten, die sinds de zomer het toneel van demonstraties is, is door de gouverneur van Oregon Kate Brown in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Brown verlengde de noodtoestand die was ingesteld voor de nacht van de presidentsverkiezingen om gewelddadige protesten te voorkomen.

Foto: AP

Foto: AP

New York

De politie van New York (NYPD) zei woensdag ongeveer 50 arrestaties te hebben verricht bij late protesten verspreid in de stad. Er waren ook demonstraties in een paar andere Amerikaanse steden op woensdagavond, waarbij geëeist werd dat het tellen onverminderd door zou gaan. Dat was onder meer het geval in Atlanta, Detroit en Oakland.

Lokale partners van ‘Protect the Results’ - een coalitie van meer dan 165 organisaties, belangengroepen en vakbonden - hebben tussen woensdag en zaterdag meer dan 100 evenementen georganiseerd in het hele land.