Aantal Vlaamse werkzoekenden zakt weer onder de 200.000

Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen is in oktober gezakt tot 191.477. Het gaat om een daling met 11.106 of 5,5 procent ten opzichte van september. Dat blijkt woensdag uit gegevens van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

In vergelijking met oktober vorig jaar waren er onder impuls van de coronacrisis vorige maand 4,1 procent meer werkzoekenden. De impact van de crisis blijft wel gestaag afnemen. Zo bedroeg de stijging op jaarbasis in augustus nog 8,6 procent en in september 6,2 procent.

Opvallend is dat de jeugdwerkloosheid afneemt. Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar kwam in oktober 1,9 procent lager uit dan een jaar geleden en ten opzichte van september gaat het zelfs om een daling van 13,9 procent.

Bij de 25- tot 40-jarigen (+6,4 procent) en 40- tot 55-jarigen (+6,3 procent) zijn er wel stijgingen op jaarbasis. Ook voor hooggeschoolden (+7,3 procent) en de groep werkzoekenden die al 1 à 2 jaar zonder werk zitten (+15,3 procent) verloopt de zoektocht naar werk nog steeds moeilijk.

“Het is een voorzichtig positief teken dat de dalende trend in de werkzoekendencijfers van september zich ook nog heeft voorgezet in oktober”, reageert minister Crevits. “Maar de impact van de coronacrisis blijft zich tonen. In vergelijking met oktober vorig jaar waren er dit jaar in oktober nog altijd 7.478 werkzoekenden meer. Ondertussen staat onze economie en arbeidsmarkt opnieuw onder zware druk door de nieuwe lockdown. Het valt dus af te wachten of de dalende trend zal aanhouden.”