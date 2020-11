Ex-Anderlechtcoach John van den Brom op weg naar KRC Genk

John van den Brom lijkt de nieuwe coach van KRC Genk te gaan worden. De 54-jarige Nederlander, die vroeger aan de slag was bij Anderlecht, ligt momenteel nog onder contract bij FC Utrecht maar heeft Genk laten weten open te staan voor de functie van hoofdtrainer. KRC Genk en FC Utrecht zijn nu in onderhandeling over een vertrek van Van den Brom. Volgens Voetbal International zou er zelfs al een akkoord zijn tussen de twee clubs.

Marc Brys was de topkandidaat om de naar Kopenhagen vertrokken Jess Thorup op te volgen als hoofdcoach van Genk, maar die kwam niet tot een akkoord met de Limburgse club. Hij blijft aan de slag in Leuven. Daarop richtte Genk zijn vizier op ex-speler Brian Priske en John van den Brom. Met beiden wordt gesproken, maar die laatste lijkt het voorlopig te zullen gaan halen.

Van den Brom heeft Genk laten weten open te staan voor de functie van hoofdtrainer. Genk en FC Utrecht zijn nu in onderhandeling over een vertrek van Van den Brom. De Limburgers zullen een afkoopsom moeten neertellen voor de Nederlander, want het contract van de trainer bij FC Utrecht loopt nog door tot medio 2022. Er is geen vaste afkoopsom in het contract van Van den Brom opgenomen. Volgens Voetbal International hebben Genk en Utrecht ondertussen ook een akkoord gevonden.

Titel met Anderlecht

Joseph Antonius ”John” van den Brom was tussen 2012 en 2014 aan de slag in Anderlecht. Hij leidde paars-wit in 2013 naar de landstitel, maar werd een jaar later in maart ontslagen na tegenvallende resultaten. Nadien was hij vijf seizoenen coach in eigen land bij AZ waar hij de langstzittende trainer in de clubgeschiedenis werd. Begin vorig jaar volgde hij bij FC Utrecht Dick Advocaat op. Hij ligt er nog steeds onder contract. KRC Genk zal dus ook een akkoord moeten vinden met de Nederlandse club.